Konyaspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Konyaspor, Belarus'un BATE Borisov takımı ile karşılaşacak. Maçın heyecanına ortak olmak isteyen Konyaspor taraftarları Konyaspor maçı hangi kanalda? Konyaspor BATE Borisov maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor- BATE Borisov maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - BATE BORİSOV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - BATE Borisov, UEFA Konferans Ligi maçı, 28-07-2022 Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

KONYASPOR - BATE BORİSOV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor - BATE Borisov maçı Barysaw'da, Borisov Stadyumu'nda oynanacak.