Konyaspor maçı hangi kanalda? BATE Borisov - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor maçı hangi kanalda? Bu akşam temsilcimiz Konyaspor ile Belarus temsilcisi BATE Borisov UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor maçı hangi kanalda? Konya maçı hangi kanalda? BATE Borisov - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BATE Borisov - Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı A Spor'dan yayınlanacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BATE Borisov - Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 21-07-2022 Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

BATE Borisov - Konyaspor maçı Barysaw'da, Borisov Stadyumu'nda oynanacak.