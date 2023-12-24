Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Kayserispor maçı nerede oynanıyor?

24 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Konyaspor - Kayserispor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Konyaspor - Kayserispor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Konyaspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor- Kayserispor maçı ne zaman?

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Kayserispor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 24 Aralık Pazar günü saat 13:30'da başlayacak. Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı canlı izlemek için aşağıdaki kanal ve platform bilgilerini kullanabilirsiniz:

Bein Sports 2:

Türksat Uydu: Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar

İnternet: Şifreli olarak Bein Sports 2'yi internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.

beIN Sports Tod TV:

Türksat Uydu: beIN Sports Tod TV, numaralı kanal

İnternet: Şifreli olarak beIN Sports Tod TV'yi internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.