Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Kayserispor maçı nerede oynanıyor?
Konyaspor - Kayserispor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman?
24 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Konyaspor - Kayserispor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Konyaspor - Kayserispor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Konyaspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor- Kayserispor maçı ne zaman?
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Konyaspor ile Kayserispor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 24 Aralık Pazar günü saat 13:30'da başlayacak. Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Bu maçı canlı izlemek için aşağıdaki kanal ve platform bilgilerini kullanabilirsiniz:
Bein Sports 2:
Türksat Uydu: Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar
İnternet: Şifreli olarak Bein Sports 2'yi internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.
beIN Sports Tod TV:
Türksat Uydu: beIN Sports Tod TV, numaralı kanal
İnternet: Şifreli olarak beIN Sports Tod TV'yi internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.