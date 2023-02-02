Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor ve İstanbulspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Konyaspor –İstanbulspor maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Konyaspor –İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İstanbulspor maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Konyaspor-İstanbulspor maçı ne zaman? İşte detaylar…

İstanbulspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor ve İstanbulspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Konyaspor –İstanbulspor maçının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İstanbulspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Konyaspor – İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Konyaspor İstanbulspor maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

KONYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor –İstanbulspor maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

KONYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor –İstanbulspor maçı, 2 Şubat Perşembe günü saat 17.00'da gerçekleşecek.

KONYASPOR İSTANBULSPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ve İstanbulspor arasında gerçekleşecek maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek.