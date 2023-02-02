Konyaspor – İstanbulspor MAÇ SONUCU! Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Konyaspor –İstanbulspor maç sonucu ne?

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Konyaspor – İstanbulspor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Konyaspor – İstanbulspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Konyaspor –Konyaspor MAÇ SONUCU! Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Konyaspor –İstanbulspor maç sonucu ne? İşte detaylar...