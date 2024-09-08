Galler Türkiye arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Konyaspor Iğdırspor CANLI izle! Konyaspor Iğdırspor maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?

KONYASPOR IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Iğdırspor arasındaki Hazırlık Maçı maçı, yayın bilgisi bulunmuyor.

KONYASPOR IĞDIRSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Iğdırspore Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. Konyaspor Iğdırspor Maçı, saat 17.30'da başlayacak.

KONYASPOR IĞDIRSPOR NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor Iğdırspore Maçı Konya'da, Kayacık Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.