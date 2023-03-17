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Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

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Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Konyaspor Galatasaray takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Konyaspor Galatasaray maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar...

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Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Konyaspor Galatasaray takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Konyaspor Galatasaray maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Konyaspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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