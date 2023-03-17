Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Galatasaray'da tek düşünce Konyaspor deplasmanından üç puanla dönmek. Ev sahibi ekip Konyaspor ise ligdeki çıkışını Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray -Konyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Süper ligde heyecan devam ediyor. Konyaspor sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi Futbolseverlerin maça dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Konyaspor - Galatasaraymaçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray -Konyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Konyaspor - Galatasaray maçı Muhtemel 11'leri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Spor Toto Süper ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi. Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper ligin 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray 17 Mart Cuma günü saat 20:00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakayı Hakem Zorbay Küçük yönetecek.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper ligin 26. haftasında Konyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelebeIN Sports 1 naklen yayınlanacak. Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacakkarşılamanın muhtemel 11' leri şu şekilde:

Konyaspor : Sehic, Adil, Guilherme, Ahmet Oğuz, Calvo, Pozuelo, Moreno, Mahir, Soner, Bouchalakis, Muhammet.

Galatasaray : Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Adekubge, Torreira, Oliviera, Zaniolo, Rashica, Kerem, Icardi.