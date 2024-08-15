Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak. Futbol severler, Galatasaray- Konyaspor maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Galatasaray- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konyaspor- Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

2. haftanın programı şöyle:

16 Ağustos Cuma

21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin

21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek