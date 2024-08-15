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Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Konyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Tüm bu detaylar ve daha fazlası haberimizde. Peki, Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak. Futbol severler, Galatasaray- Konyaspor maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Galatasaray- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.

Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konyaspor- Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

2. haftanın programı şöyle:

16 Ağustos Cuma

21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin

21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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