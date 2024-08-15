Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Konyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Tüm bu detaylar ve daha fazlası haberimizde. Peki, Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak. Futbol severler, Galatasaray- Konyaspor maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Galatasaray- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Konyaspor- Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
2. haftanın programı şöyle:
16 Ağustos Cuma
21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji
21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana
21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim
21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon
21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin
21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan
Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek