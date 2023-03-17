Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
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Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Konyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Konyaspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Konyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Konyaspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Konyaspor Galatasaray maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor.
Konyaspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Konyaspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Konyaspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.
Konyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
Konyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Konyaspor - Galatasaray maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.