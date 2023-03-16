Zirvede büyük heyecanın yaşandığı Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu. Süper Lig'de oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı hakemi kim? Konyaspor - Galatasaray maçını kim yönetecek? İşte maça dair detaylar...

Süper Lig'de oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Konyaspor - Galatasaray maçı hakemi kim? Konyaspor - Galatasaray maçını kim yönetecek? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor - Galatasaray maçını Zorbay Küçük yönetecek.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart 2023 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı BeIN Sports ekranlarında yayınlanacak.