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Konyaspor Galatasaray maçı ertelendi mi, Konyaspor maçı iptal mi, oynanmayacak mı?

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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off müsabakaları oynayacak olan takımların Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı ertelendi mi, Konyaspor maçı iptal mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off müsabakaları oynayacak olan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçlarını ertelendi. Diğer bir temsilcimiz Beşiktaş ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçecek. Konyaspor Galatasaray maçı ertelendi mi, Konyaspor maçı iptal mi?

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off müsabakaları oynayacak olan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçlarını ertelendi. Diğer bir temsilcimiz Beşiktaş ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz."

Konyaspor Galatasaray maçı ertelenmedi. Maç saatinde oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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