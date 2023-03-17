Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-Kırmızılıların ilk 11'i belli oldu. Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Galatasaray 11'inde kimler var? GS Konya 11'leri!

Galatasaray'ın Konyaspor kafilesi belli oldu! 6 eksik var

Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu 11'i! Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-Kırmızılıların ilk 11'i belli oldu. Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Galatasaray 11'inde kimler var? GS Konya 11'leri haberimizde...

KONYASPOR - GALATASARAY 11'İ

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

KONYA ÇIKIŞ ARIYOR

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu. Aleksandar Stanojevic yönetiminde 6 maça çıkan Konya, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Hatayspor maçını ise 3-0 hükmen galip geçtiler.

NELSSON VE MERTENS YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.

KEREM, BERKAN VE BARIŞ SINIRDA

Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise yarın sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.