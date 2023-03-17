Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Galatasaray 11'inde kimler var? GS Konya 11'leri!
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Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-Kırmızılıların ilk 11'i belli oldu. Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Galatasaray 11'inde kimler var? GS Konya 11'leri!
Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu 11'i! Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-Kırmızılıların ilk 11'i belli oldu. Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Galatasaray 11'inde kimler var? GS Konya 11'leri haberimizde...
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet
Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu. Aleksandar Stanojevic yönetiminde 6 maça çıkan Konya, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Hatayspor maçını ise 3-0 hükmen galip geçtiler.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.
Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise yarın sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.