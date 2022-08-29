Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Konyaspor- Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak. Peki, Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...
KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminindeki yenileme çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak Konyaspor- Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
KONYASPOR-FENERBAHÇE11'LER:
Konyaspor : Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet.
Fenerbahçe : Altay, Lemos, Peres, Szalai, Arao, Zajc, Emre Mor, Ferdi, Rossi, Lincoln, Valencia
Konyaspor'da son dakika sakatlık şoku!
Konyaspor'da Konrad Michalak, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.