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Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

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Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Konyaspor- Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak. Peki, Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminindeki yenileme çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak Konyaspor- Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

KONYASPOR-FENERBAHÇE11'LER:

Konyaspor : Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet.

Fenerbahçe : Altay, Lemos, Peres, Szalai, Arao, Zajc, Emre Mor, Ferdi, Rossi, Lincoln, Valencia

Konyaspor'da son dakika sakatlık şoku!

Konyaspor'da Konrad Michalak, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Konyaspor Gündem Spor Haberler

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