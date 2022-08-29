Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?