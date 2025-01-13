Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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KONYASPOR FENERBAHÇE ÖZET

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KONYASPOR FENERBAHÇE ÖZET VİDEOSU

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konyaspor Fenerbahçe maçı 3-2'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMANDI?

Konyaspor Fenerbahçe maçı 13 Ocak 2025 günü oynandı.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.