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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Erbaaspor'u evinde farka boğdu

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, sahasında Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti ve bir üst tura çıkmayı başardı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Robert Muric, 85. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+2'nci dakika Bruno Paz attı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, sahasında Erbaaspor'u 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

KONYASPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Robert Muric, 85. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+2'nci dakika Bruno Paz attı.

RAKİP BEKLENİYOR

Süper Lig ekibi Konyaspor'un önümüzdeki turdaki rakibi 7 Kasım'da yapılacak kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

Konyaspor, Erbaaspor'u evinde rahat geçti

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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