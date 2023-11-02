Haberler ›› Futbol ›› Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Erbaaspor'u evinde farka boğdu

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Erbaaspor'u evinde farka boğdu

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, sahasında Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti ve bir üst tura çıkmayı başardı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Robert Muric, 85. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+2'nci dakika Bruno Paz attı.