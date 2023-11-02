Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Erbaaspor'u evinde farka boğdu
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, sahasında Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti ve bir üst tura çıkmayı başardı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Robert Muric, 85. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+2'nci dakika Bruno Paz attı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, sahasında Erbaaspor'u 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
KONYASPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Robert Muric, 85. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+2'nci dakika Bruno Paz attı.
RAKİP BEKLENİYOR
Süper Lig ekibi Konyaspor'un önümüzdeki turdaki rakibi 7 Kasım'da yapılacak kura çekiminin ardından netlik kazanacak.
Kaynak: Haberler.com / Futbol