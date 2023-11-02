Konyaspor - Erbaaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Erbaaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman?arşılaşma, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler, Türksat uydusu ve internet üzerinden A Spor kanalını takip edebilirler.

Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman? Konyaspor - Erbaaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Konyaspor - Erbaaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konyaspor - Erbaaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Konyaspor - Erbaaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Konyaspor- Erbaaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor- Erbaaspor maçı ne zaman?

KONYASPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN?

2 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Konyaspor - Erbaaspor karşılaşması saat 17:30'da Konya'da, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - ERBAASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Erbaaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, A Spor kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. A Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İŞTE KONYASPOR'UN YENİ HOCASI

Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni teknik direktörünü belirledi. Konyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, en son Giresunspor'u yöneten Hakan Keleş'in takımın başına getirildiği duyuruldu. Keleş, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Konyaspor'da görev yapacak.