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Konyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11'i belli oldu mu? 14 Ocak 2023 Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'inde kimler var?

14 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Giresun spor - Ümraniye spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Konyaspor - Beşiktaş CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

14 Ocak Cumartesi günü olan Konyaspor - Beşiktaş karşılaşması saat 16:00'da Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.