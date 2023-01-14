Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Konya BJK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Konyaspor Beşiktaş canlı maç anlatımı!
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Spor Toto Süper Lig'te haftanın önemli mücadelelerinden Konyaspor Beşiktaş maçı oynanıyor. Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Konyaspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Konya BJK maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, BJK Konya maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'te haftanın önemli mücadelelerinden Konyaspor Beşiktaş maçı oynanıyor. Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Konyaspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Konya BJK maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, BJK Konya maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Konyaspor - Beşiktaş maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Konyaspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Konyaspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Konyaspor - Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak.
Konyaspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 16.00'da oynanacak.
Konyaspor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Konyaspor - Beşiktaş maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.