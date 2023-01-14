Maç saatinin yaklaşması ile birlikte merak edilen Konyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11'i belli oldu mu? Sorusu yanıt buldu. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11'i belli oldu mu? 14 Ocak 2023 Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'inde kimler var?

Konyaspor- Beşiktaş maçı ilk 11'i belli oldu mu? Sorusu, sporseverler tarafından karşılaşma saatini yaklaşması ile birlikte arama motorlarında sorgulatılıyor. Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11'i belli oldu mu? 14 Ocak 2023 Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'inde kimler var?

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan, Konyaspor maçında görev yapamayacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun