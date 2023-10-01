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Konyaspor - Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Konyaspor - Beşiktaş maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor - Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Konyaspor - Beşiktaş maç özeti! Konyaspor - Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Konyaspor - Beşiktaş maç özeti!