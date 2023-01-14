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Konyaspor Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Konyaspor Beşiktaş maçı özeti izle! Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

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Konyaspor Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Konyaspor Beşiktaş maçı özeti izle! Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Konyaspor Beşiktaş maç özeti! Konya BJK maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte, Konyaspor Beşiktaş maç özeti!

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Konyaspor Beşiktaş maç özeti! Spor Toto Süper Lig'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Konyaspor Beşiktaş maç özeti! Konya BJK maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte, Konyaspor Beşiktaş maç özeti haberimizde...

Konyaspor - Beşiktaş maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Konyaspor - Beşiktaş maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Konyaspor Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Konyaspor Beşiktaş maçı özeti izle! Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Konyaspor - Beşiktaş maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

Konyaspor - Beşiktaş maçı 2-1'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Konyaspor - Beşiktaş maçı 14 Ocak 2023 (Cumartesi) günü oynandı.

Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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