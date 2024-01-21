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Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir?

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Konyaspor - Antalyaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman?

21 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Konyaspor - Antalyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konyaspor , Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE Antalyaspor ağırlayacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Konyaspor - Antalyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir?

KONYASPOR - ANTALYASPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

21 Ocak 2024 tarihinde Konyaspor ile Antalyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 16:00'dır. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacaktır. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın karşılaşacak Konyaspor ile Antalyaspor, ligde 26. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 7-4'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor, bu sezon geride kalan 20 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 19 puanla 18. sırada yer alırken, Antalyaspor 20 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 29 puanla 7. basamakta bulunuyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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