Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Ankaragücü maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig Maçı hedefine ulaşmak isteyen Konyaspor - Ankaragücü bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Ankaragücü maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman?