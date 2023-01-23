Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Ankaragücü maçı şifresiz mi?

Gündem Haberleri

Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Ankaragücü maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig Maçı hedefine ulaşmak isteyen Konyaspor - Ankaragücü bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Ankaragücü maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman?

Galatasaray ve Beşiktaş'ı reddeden Hasan Ali, Sarı-Lacivertli formayı giyiyorGalatasaray ve Beşiktaş'ı reddeden Hasan Ali, Sarı-Lacivertli formayı giyiyor

Spor Toto Süper Lig Maçı heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor - Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Konyaspor - Ankaragücü maçı şifresiz mi? Konyaspor - Ankaragücü maçı hakemi kim? Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Ankaragücü maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Konyaspor ile Ankaragücü arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Konyaspor-Ankaragücü Maçı, 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Konyaspor-Ankaragücü Maçı, saat 20:00 başlayacak.

Konyaspor ve Ankaragücü, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ankaragücü Konyaspor Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title