Konyaspor Ankaragücü maçı canlı izle! 23 Ocak 2023 Konyaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda yayınlanacak, link var mı?

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Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ve Ankaragücü 23 Ocak Pazartesi günü Konya'da karşı karşıya gelecek. Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Konyaspor Ankaragücümaçı canlı izle! 23 Ocak 2023 Konyaspor Ankaragücü maçını izle! Maç hangi kanalda yayınlanacak, link var mı? Futbolseverler Konyaspor Ankaragücü maçı ile ilgili olarak Konyaspor Ankaragücü maçı şifresiz izleme linki var mı, sorusunun yanıtını merak etti. Konyaspor Ankaragücü maçı canlı izle!

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arabamcom Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Ocak Pazartesi 2023 yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arabamcom Konyaspor - MKE Ankaragücü maçını Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

MURAT ERDOĞAN(Hakem)

MURAT ERGİN GÖZÜTOK(1. Yardımcı Hakem)

KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN ÇAKIR(Dördüncü Hakem)

EMRE MALOK(VAR)

ALPER ULUSOY(AVAR)

SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

HASBİ SEVİNDİK(Temsilci)

ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)