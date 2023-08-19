Konyalı İş Adamı Antika Traktörlerle Müze Kurmayı Hedefliyor

Antika traktör koleksiyonu yaptı, hedef traktör müzesi

Konya'da 20'den fazla antika traktöre sahip olan Muammer Deveci, koleksiyonunu Konya'da Traktör Müzesi haline getirmeyi hedefliyor

KONYA - Konyalı traktör koleksiyoneri iş adamı Muammer Deveci, 20 yıldır antika traktörleri bularak restorasyonu yaptırıyor. Deveci, fabrikasının deposunda sakladığı 20'den fazla antika traktörün sayısını 100 civarına getirerek Konya'da Traktör Müzesi kurmayı hedefliyor.

Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı da olan iş adamı Muammer Deveci (64), klasik otomobil tutkusunun yanı sıra antika traktörlere de büyük ilgi duyuyor. Deveci, bir çoğu Türkiye'ye zamanında gelmiş ilklerden olan 20'den fazla antika traktörü fabrikasının depo kısmında muhafaza ediyor. 20 yıldır aldığı antika traktörlerin restorasyonlarını yaptıran Muammer Deveci'nin hali hazırda restore olmayı bekleyen traktörleri de bulunuyor. Koleksiyonunda daha çok 1940-1970 yılları arası Alman ve İngiliz yapımı traktörler yer alan Deveci, en büyük hedeflerinden birinin koleksiyonunda bulunan antika traktörlerin sayısını 100 civarına çıkartarak Konya'da Traktör Müzesi haline getirmek istediğini belirtti.

"Koleksiyonumda 20'den fazla traktörüm var"

İşlerinin büyük bir kısmının tarımla ve makinelerle ilgili olduğunu anlatan Muammer Deveci, "İşimizin büyük bir kısmı tarım ile ilgili. Makine mühendisiyim. Yaklaşık 40 yıldır hem endüstriyel bölgelerde hem de tarım bölgelerinde bulunuyoruz. Özellikle çiftçiler ile çok ilişkimiz var. Onlarla olan bu ilişkimizden dolayı da traktörlere olan merakımız arttı. Hem onlarla olan ilişkimiz hem sanayici olmamız ve özellikle tarım makineleri işiyle uğraşmamız bizi traktörlerle ilgilenmeye, bu merakımızla ilgilenmeye devam ettirdi. Koleksiyonumda yaklaşık 20'den fazla traktörüm var. Bu traktörler bir kısmı restore oldu. Bir kısmı da restore olacak. Fakat restoreleri çok zor. Bunları yaptırmak için kalifiye eleman ya da traktörle uğraşacak insan bulmakta çok zorlanıyoruz" dedi.

"Traktör Müzesi'nin en çok yakışacağı yer bize göre Konya"

Muammer Deveci, koleksiyonunu daha da genişleterek Konya'da Traktör Müzesi'nin kurulmasına öncülük yapmak istediğini belirterek, "Koleksiyonumuzu mümkünse yaklaşık 100 tane antika traktöre kadar çıkarıp bunu da Konya'da bir Traktör Müzesi haline getirmeyi planlıyoruz. Burada hem genç nesillere geçmişten örnekler sunabilmek, hem de imkansızlıklar içerisinde nasıl çalışmalarla buralara gelinebildiğini anlatmak istiyoruz. Çünkü bu tür traktörler 1950 tarihlerinde yapıldıysa, 1945'te Almanya'daki, 2. Dünya Savaşından sonra Londra ve İngiltere yerle bir oldu, 5 yıl sonra Almanya'da 8, İngiltere'de 11 tane traktör fabrikası kuruldu. Bu da insanların çalışmakla nereye gelinebileceğinin, azimle, uğraşıyla teknolojiyi ve medeniyeti nereye götürebileceğinin en güzel örneğidir. Traktörler için en önemli şehir Konya'dır. Konya bir endüstriyel bölge. Türkiye'nin en büyük tarım bölgesi, Türkiye'nin bakliyat bölgesi, Türkiye'nin tahıl ambarı. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kapalı havzası ve en çok traktörün olduğu bölge ama buna rağmen Traktör Müzesi'nin en çok yakışacağı yerin bize göre Konya olması lazım. Bu duruma öncülük yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de Konya'nın traktörü olarak biliniyor"

Diğer antika traktörlerin arasında bir tanesin en özel olduğunu ifade eden Deveci, "Fordson, hem geçmişi itibariyle hem orijinalliği itibariyle hem de Konya'nın simge sembolü olması itibariyle bu traktör benim için özel. Çünkü Fordson traktörler en fazla kullanıldığı ve 1950'lerde en çok ilgi gören traktörlerden. Bu sebeple ben orijinalliğinden, alt yapısından dolayı Konya'da tanınmasından sanki Konya'nın traktörü olarak Türkiye'de bilinmesinden dolayı ben Fordson'u diğerlerinden bir miktar daha fazla önemsiyorum" diye konuştu.