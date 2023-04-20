Konyaaltı Sahili'nde bayram öncesi yoğunluğu Antalya'da sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı Ramazan Bayramı coşkusunun kutlanmaya başlayacağı 21 Nisan öncesinde dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

Konyaaltı Sahili'nde bayram öncesi yoğunluğu

Antalya'da sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı

ANTALYA - Ramazan Bayramı coşkusunun kutlanmaya başlayacağı 21 Nisan öncesinde dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Kentte sıcaklık 21 derece ölçülürken, sahile gelenler bol bol güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 21 derece, nem oranının yüzde 41 ölçüldüğü Antalya'da, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Yabancı turistlerin yanı sıra, okulların tatil olmasıyla birlikte yerli turistler de kente akın etti. Bayramı Antalya'da geçirmek isteyen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne gelerek vakit geçirdi. Güneşi havanın hakim olduğu kentte, kimi denize girdi, kimi güneşlendi, bazı vatandaşlarsa parklarda ağaç gölgesinde zaman geçirdi. Zaman zaman şiddetini arttıran rüzgarda da çocuklar uçurtma uçurdu.

Bayramın ilk günü yağmur yok

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, bayramın ilk günü Antalya'da yağmur beklenilmezken, hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkacak.