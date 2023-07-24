Konyaaltı Engelsiz Plajı Engelli Ziyaretçilere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Konyaaltı sahilinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Plaj, engelli ziyaretçilere denizin keyfini çıkarma imkanı sağlıyor. Plaj, engelli rampaları, güvenlik önlemleri ve cankurtaran hizmetleriyle ayda 15 bin ziyaretçi ağırlıyor. Engelli bireyler ücretsiz olarak plajdan yararlanabiliyor.

Türkiye'nin gözde sahillerinden biri olan Konyaaltı sahilinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Plaj bu yıl yine engelli ziyaretçilere denizin keyfini çıkarma imkan sağlıyor. Engelsiz Plaj, sunduğu kolaylıklar ve güvenlik önlemleri sayesinde ayda 15 bin ziyaretçi ağırlıyor.

Konyaaltı ve Lara sahillerinde vatandaşların büyük beğenisini toplayan engelsiz plajların öne çıkan özellikleri arasında engelli rampaları, güvenlik önlemleri ve cankurtaran hizmetleri bulunuyor. Sahildeki engelli rampaları ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının rahatlıkla plaja inip çıkmasını sağlarken, ziyaretçiler alınan önlemler sayesinde güvenli bir şekilde denizin keyfini sürüyor.

Cankurtaran ve görevliler her an tetikte

Plajda görev yapan cankurtaran, acil bir durumda ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için hazır bekliyor. Bu sayede, engelli ziyaretçiler ve onlara refakat eden yakınları, güven içinde denizin tadını çıkarabiliyor. Plajda engelli plaj sandalyeleri tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçilerin denize girebilmesini kolaylaştırıyor ve deniz keyfini yaşamalarına imkan tanıyor.

Engelli bireyler ücretsiz yararlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli vatandaşların yoğun olarak Engelsiz Plajı kullandığını ifade etti. Iltar, "Plajımızda güvenlik görevlisi, cankurtaran ve plaj görevlisi arkadaşlarımız yer alıyor. Engelli vatandaşlarımız gün içinde plajdan istediği sürede ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Engelli bireylerin denizle buluşması noktasında plajımızda her türlü imkan yer alıyor. Ayrıca plajımızda akülü sandalyesi ile gelen vatandaşlar için şarj üniteleri de mevcut. Ayda ortalama 15 bin kişi Konyaaltı Engelli Plajı'ndan yararlanıyor. Bunun dışında Lara'da da bir plajımız var. Engellli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Yüzmeyi çok seviyorum"

Engelsiz Plajın müdavimi olduğunu ifade eden İsmail Delibaş, hizmet ve personelden memnun olduğunu söyledi. Delibaş, "Yüzmeyi çok seviyorum. Engelli Plajı ile belediyemiz çok güzel bir hizmet sunuyor. Denize kadar tahta döşemişler istediğim gibi denize girebiliyorum. Görevli arkadaşlar gerekirse engelli plaj arabalarıyla denize girmenize yardımcı oluyor. Şezlonglar, temizlik çok güzel. Gerçekten çok memnunuz. " dedi.

"Yeni keşfettik"

Yürüme engelli Halil Önal da engelli plaj sandalyesiyle kolaylıkla denize girdiğini ve engelsiz plajı çok beğendiğini ifade etti. Halil Önal'ın annesi Emine Önal ise engelsiz plajı bu yıl keşfettiklerini söyledi. Emine Önal, "Denize giriş çıkışlarda daha önce çok zorlanıyorduk. Bütün engelliler evde oturmaktan çok sıkılıyor. Geçen sene denize 1 defa gittik onda da çok zorlanmıştık. Bu yıl buraya daha sık gelebiliyoruz " ifadelerini kullandı. - ANTALYA