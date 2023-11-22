Konyaaltı Belediyesi Kadınları Bin Turna Kuşu Altında Buluşturuyor

Konyaaltı Belediyesi"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde "kadınlar özgür ve barış içinde yaşayabilsinler" diye bin turna kuşu altında kadınları buluşturacak. Kadınlar HayatPark'ta origami tekniğiyle turna kuşlarını yapmaya başladı.

Konyaaltı Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden doğan ve kadınların toplumdaki ikincil konumlarına dayanarak kadınlara uygulanan her türlü şiddet eylemine karşı durmak için etkinliklerine bir yenisini ekliyor. Belediye, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Kağıttan Bin Turna Kuşu efsanesinden yola çıkarak "Bin Turna Altında Buluşalım" etkinliği düzenleyecek.

Bin kadın dilek tutacak

Etkinlik kapsamında 24 Kasım Cuma günü HayatPark'ta bin kadın, origami tekniğiyle yaptığı bin adet turna kuşunu ağaçlara asarak kadına yönelik şiddetin son bulmasını dileyecek. Yüzlerce kadın HayatPark'ta buluşarak uzman eğitmenler eşliğinde origami tekniğiyle turna kuşlarını yapmaya başladı. 7'den 70'e her yaştan kadının katıldığı turna kuşu yapımı Perşembe günü (yarın) 14.00-17.00 saatleri arasına kadar devam edecek. HayatPark'ın yanı sıra Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cem Evi Derneği'nde de kadınlar origami tekniğiyle turna kuşu yaptılar. Kadınlar daha sonra yaptıkları kuşları ağaçlara asacaklar.

Tek yürek olalım

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tüm kadınları "Bin Turna Altında Buluşalım" etkinliğine davet etti. Esen, "Kadına şiddetin son bulması en büyük dileğimiz. Cuma günü kadına şiddetin sona ermesi dileğiyle bin kadın bin turna kuşunu HayatPark'ta ağaçlara asacak. Gelin sizler de bu etkinliğimize destek vererek kadın hemcinslerinize yönelik şiddete karşı çıkın" dedi.

Kağıttan bin Turna kuşu efsanesi

Amerika Birleşik Devletleri Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası attığında bu şehirde yaşamakta olan Sadako Sasaki adlı iki yaşındaki kız çocuğu, atom bombasının yaydığı radyasyon nedeniyle lösemi olmuş ve on yıl sonra ölmüştür. Sadako'nun hastalıkla mücadelede gösterdiği cesaret, onu Japon çocuklarının gözünde kahraman yapmıştır. 'Kağıttan Bin Turna Kuşu' efsanesine göre bir insan kağıttan bin turna kuşu yaparsa dileği kabul olurmuş. Sadako, hastalığını öğrendiğinde ümidini kaybetmeyip kağıttan turna kuşu yapmaya başlamıştır. Ancak Japon kızının ömrü bin turnayı katlamaya yetmez ve 25 Ekim 1955 günü 644. turnayı katlarken ölür. Arkadaşları, eksik kalan 356 turnayı katlayıp onun için kağıttan turna kuşu kulübü düzenlemişlerdir. Turna kuşu, barışın simgesi haline gelmiştir. - ANTALYA