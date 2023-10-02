Konyaaltı Belediyesi Hisarçandır'da beton yol çalışması gerçekleştirdi

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hisarçandır'da bulunan Gedeller mevkiindeki 3 sokakta beton yol çalışması gerçekleştirdi. Yol çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, beton yolların dayanıklılık ve uzun ömürlü olması nedeniyle tercih ettiklerini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi ihtiyaç duyulan yollarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri tarafından bu kez de Hisarçandır'da bulunan Gedeller mevkiindeki 3 sokakta beton yol çalışması gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan mahallelerdeki yollara beton, asfaltlama, bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler şimdi de Konyaaltı ilçe sınırları arasında eğimi yüksek olan yollara beton yol çalışması yapımına başladı. Bu kapsamda Hisarçandır Gedeller Mevkii'nde yer alan 3 sokağa beton yol yapıldı.

KONFORLU VE RAHAT ULAŞIM

Konyaaltı ilçe sınırları içerisinde 1500 km civarında yol bulunduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu yol ağının büyük kısmı 24 kırsal mahallemizde yer almaktadır. Rakımın ve eğimin yüksek olması nedeniyle şiddetli yağışlarda yol tahribatları çok fazla yaşanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde çeşitli uygulamalarıyla karşılaştığımız beton yollar, dayanıklılık yönünden uzun yıllar hizmet vermektedir. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak Hisarçandır Gedeller mevkiinde bulunan 3 sokağımızı pilot bölge olarak belirledikten sonra, beton yol çalışmalarına başladık. Ar-Ge çalışmaları sonunda başarılı sonuçlar elde edildiği takdirde kırsal bölgelerimizin geneline bu uygulamayı yapacağız. Uzun yıllar vatandaşlarımızın konforlu ve sağlıklı yollarda ulaşımlarını sağlamaları temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır" diye konuştu.