Konya Şehir Hastanesi ölen doktor kim? (OLAY ANI) - VİDEO Konya'da doktor cinayeti! Konya'da ölen doktor kim?

Konya Şehir Hastanesi ölen doktor kim? Bugün saat 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktı. Olayın ardından Konya Şehir Hastanesi ölen doktor kim? Konya'da doktor cinayeti! Konya'da ölen doktor kim? konuları gündem oldu. İşte detaylar...

KONYA ŞEHİR HASTANESİ DOKTOR CİNAYETİ

Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, olayın hemen ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Ameliyata alınan iki şahıs da hayatını kaybetti.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A'nın saldırıyı 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu için gerçekleştirdiği öne sürüldü.

SALDIRGAN GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

HASTANE ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

Öte yandan Konya Şehir Hastanesi çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayenelerini durdurdu.