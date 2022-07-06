Konya Şehir Hastanesi Ekrem Karakaya kimdir? Dr. Ekrem Karakaya öldü mü? Ekrem Karakaya'yı kim öldürdü?

Kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya, bir şahıs tarafından silahla başından vuruldu. Doktorun kafasına ateş eden saldırgan olay sonrası intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, hayatını kaybetti. Konya Şehir Hastanesi Ekrem Karakaya kimdir? Ekrem Karakaya öldü mü?

DR. EKREM KARAKAYA ÖLDÜ MÜ?

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

HASTANE ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

Öte yandan Konya Şehir Hastanesi çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayenelerini durdurdu.

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