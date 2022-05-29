Konya şehidini son yolculuğuna uğurluyor - Haberler

Konya şehidini son yolculuğuna uğurluyor
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Konya şehidini son yolculuğuna uğurluyor Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP'nin paylaması sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurluyor.
Konya şehidini son yolculuğuna uğurluyor
KONYA - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP'nin paylaması sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurluyor.
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