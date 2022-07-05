Konya Posta Kodu Kaçtır? Konya ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Konya'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Konya ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Konya'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Konya ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Konya) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Konya ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Konya'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Konya'nın posta kodu 42000 'dır. Konya'nın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Konya posta kodu : 42000
- Ahırlı posta kodu : 42390
- Akören posta kodu : 42460
- Akşehir posta kodu : 42580
- Altınekin posta kodu : 42450
- Beyşehir posta kodu : 42700
- Bozkır posta kodu : 42630
- Cihanbeyli posta kodu : 42860
- Çeltik posta kodu : 42920
- Çumra posta kodu : 42520
- Derbent posta kodu : 42900
- Derebucak posta kodu : 42485
- Doğanhisar posta kodu : 42930
- Emirgazi posta kodu : 42910
- Ereğli posta kodu : 42320
- Güneysınır posta kodu : 42490
- Hadim posta kodu : 42830
- Halkapınar posta kodu : 42980
- Hüyük posta kodu : 42690
- Ilgın posta kodu : 42610
- Kadınhanı posta kodu : 42810
- Karapınar posta kodu : 42415
- Karatay posta kodu : 42050
- Kulu posta kodu : 42773
- Meram posta kodu : 42040
- Sarayönü posta kodu : 42430
- Selçuklu posta kodu : 42100
- Seydişehir posta kodu : 42360
- Taşkent posta kodu : 42960
- Tuzlukçu posta kodu : 42970
- Yalıhüyük posta kodu : 42470
- Yunak posta kodu : 42536