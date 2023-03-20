Konya'da patlama mı oldu? Son dakika! 20 Mart Konya'da patlama mı oldu? Konya patlama sesi!

20 Mart günü 15.50 saatlerinde Konya'da gelen seslerin ardından vatandaşlar endişe ile Konya patlama mı oldu? Son dakika! 20 Mart Konya'da patlama mı oldu? sorularını araştırdı. Peki, Konya patlama mı oldu? Son dakika! 20 Mart Konya'da patlama mı oldu?