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Konya'da patlama mı oldu? Son dakika! 20 Mart Konya'da patlama mı oldu? Konya patlama sesi!

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Konya'da patlama mı oldu? Son dakika! 20 Mart Konya'da patlama mı oldu? Konya patlama sesi!

20 Mart günü 15.50 saatlerinde Konya'da gelen seslerin ardından vatandaşlar endişe ile Konya patlama mı oldu? Son dakika! 20 Mart Konya'da patlama mı oldu? sorularını araştırdı. Peki, Konya patlama mı oldu? Son dakika! 20 Mart Konya'da patlama mı oldu?

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Konya'da vatandaşları endişelendiren patlama sesinin ardından endişelenen vatandaşlar arama motorlarında Konya patlama mı oldu? Son dakika! 20 Mart Konya'da patlama mı oldu? sorularını araştırdı. Konya patlama mı oldu? Son dakika! 20 Mart Konya'da patlama mı oldu? sorularının yanıtı haberimizde.

KONYA PATLAMA MI OLDU?

20 Mart günü Konya'da meydana gelen patlama sesinin sebebinin Solo Türk uçak tatbikatında oluşan sonic patlama olduğu tahmin ediliyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Konya 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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