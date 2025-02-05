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Konya okullar tatil mi 6 Şubat? 6 Şubat'ta Konya'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

Konya okullar tatil mi 6 Şubat? 6 Şubat'ta Konya'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)
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6 Şubat tarihinde Konya'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Konya Valiliği konu hakkında bir açıklama yaptı. Okulların tatil olup olmadığı bilgisi bu açıklama ile öğrenilebilecek. Peki, Konya okullar tatil mi 6 Şubat? İşte detaylar!

6 Şubat 2025 tarihinde Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat'ta Konya'da okul var mı? Öğrenciler ve veliler, Konya Valiliği'nin tatil duyurusunu merak ediyor. Peki, 6 Şubat'ta Konya'da hava durumu nasıl olacak? Valilik açıklaması var mı? İşte detaylar…

KONYA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

6 Şubat 2025 tarihinde Konya'da okulların tatil edilip edilmediği konusunda Konya Valiliği'nin resmi web sitesinde ( https://www.konya.gov.tr/ ) herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Konya okullar tatil mi 6 Şubat? 6 Şubat'ta Konya'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

KONYA'DA OKULLAR YOK MU?

Ancak, hava koşulları gibi faktörler nedeniyle ani değişiklikler olabileceğinden, güncel bilgileri takip etmek önemlidir. Özellikle, 6 Şubat 2025 tarihinde Konya'da çok rüzgarlı bir hava beklenmektedir. Bu nedenle, öğrenciler ve veliler, Konya Valiliği'nin resmi web sitesini (https://www.konya.gov.tr/duyurular) ve yerel haber kaynaklarını düzenli olarak kontrol etmelidir.

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