Konya okullar tatil mi 6 Şubat? 6 Şubat'ta Konya'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

6 Şubat 2025 tarihinde Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat'ta Konya'da okul var mı? Öğrenciler ve veliler, Konya Valiliği'nin tatil duyurusunu merak ediyor. Peki, 6 Şubat'ta Konya'da hava durumu nasıl olacak? Valilik açıklaması var mı? İşte detaylar…

KONYA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

6 Şubat 2025 tarihinde Konya'da okulların tatil edilip edilmediği konusunda Konya Valiliği'nin resmi web sitesinde ( https://www.konya.gov.tr/ ) herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

KONYA'DA OKULLAR YOK MU?

Ancak, hava koşulları gibi faktörler nedeniyle ani değişiklikler olabileceğinden, güncel bilgileri takip etmek önemlidir. Özellikle, 6 Şubat 2025 tarihinde Konya'da çok rüzgarlı bir hava beklenmektedir. Bu nedenle, öğrenciler ve veliler, Konya Valiliği'nin resmi web sitesini (https://www.konya.gov.tr/duyurular) ve yerel haber kaynaklarını düzenli olarak kontrol etmelidir.

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