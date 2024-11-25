Konya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Konya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Tüm Türkiye'de etkili olan kar yağışı sonrası Konya'da yarın okular tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. 25 Kasım Pazartesi kar, don ve tipi nedeniyle şehrin birçok ilçesinde okullar tatil edildi. Konyaokullar tatil mi? 26 Kasım Salı Konya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu'da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi. Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime tabi öğrenciler için eğitime ara verildi. Ereğli, Karapınar ve Halkapınar'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi, merkez okullarda eğitime devam edilecek.

Nevşehir Valiliğinden 26 Kasım Salı günü için henüzaçıklama gelmedi.