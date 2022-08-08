Konya'nın ilçeleri listesi! Konya'da yer alan ilçeler hangileridir?

Konya'nın ilçeleri, insanlar tarafından merak edilen konulardan birisidir. Türkiye'nin yüzölçümü olarak en büyük şehri olan Konya'nın ilçeleri listesi! Peki Konya'da yer alan ilçeler hangileridir?

Toplamında 31 İlçeden oluşan Konya, Türkiye'nin iç Anadolu kısmında yer alan şehirlerimizden bir tanesidir. Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden birisi olma özelliğini taşıyan Konya, şehir olarak gelişmiş bir yapıya sahiptir. Ayrıca Konya, 1987 yılında büyükşehir statüsüne dahil edilmiştir. İşte Konya'nın ilçeleri listesi! Peki Konya'da yer alan ilçeler hangileridir?

KONYA'NIN İLÇELERİ LİSTESİ

Konya'da yer alan bütün ilçeler ve isimleri aşağıdaki listede yer almaktadır. Konya'da toplamda 31 adet ilçe bulunmaktadır.

Ahırlı

Akören

Akşehir

Altınekin

Beyşehir

Bozkır

Cihanbeyli

Çeltik

Çumra

Derbent

Derebucak

Doğanhisar

Emirgazi

Ereğli

Güneysınır

Hadim

Halkapınar

Hüyük

Ilgın

Kadınhanı

Karapınar

Karatay

Kulu

Meram

Sarayönü

Selçuklu

Seydişehir

Taşkent

Tuzlukçu

Yalıhüyük

Yunak

Olmak üzere, 31 adet ilçeden oluşmaktadır. Şehrin güncel nüfusu 2.277.017'dir. Yüzölçümü olarak oldukça geniş olan Konya'da 3 adet merkez ilçesi bulunmaktadır.