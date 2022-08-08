Konya'nın ilçeleri listesi! Konya'da yer alan ilçeler hangileridir?
Konya'nın ilçeleri, insanlar tarafından merak edilen konulardan birisidir. Türkiye'nin yüzölçümü olarak en büyük şehri olan Konya'nın ilçeleri listesi! Peki Konya'da yer alan ilçeler hangileridir?
Toplamında 31 İlçeden oluşan Konya, Türkiye'nin iç Anadolu kısmında yer alan şehirlerimizden bir tanesidir. Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden birisi olma özelliğini taşıyan Konya, şehir olarak gelişmiş bir yapıya sahiptir. Ayrıca Konya, 1987 yılında büyükşehir statüsüne dahil edilmiştir. İşte Konya'nın ilçeleri listesi! Peki Konya'da yer alan ilçeler hangileridir?
KONYA'NIN İLÇELERİ LİSTESİ
Konya'da yer alan bütün ilçeler ve isimleri aşağıdaki listede yer almaktadır. Konya'da toplamda 31 adet ilçe bulunmaktadır.
Ahırlı
Akören
Akşehir
Altınekin
Beyşehir
Bozkır
Cihanbeyli
Çeltik
Çumra
Derbent
Derebucak
Doğanhisar
Emirgazi
Ereğli
Güneysınır
Hadim
Halkapınar
Hüyük
Ilgın
Kadınhanı
Karapınar
Karatay
Kulu
Meram
Sarayönü
Selçuklu
Seydişehir
Taşkent
Tuzlukçu
Yalıhüyük
Yunak
Olmak üzere, 31 adet ilçeden oluşmaktadır. Şehrin güncel nüfusu 2.277.017'dir. Yüzölçümü olarak oldukça geniş olan Konya'da 3 adet merkez ilçesi bulunmaktadır.