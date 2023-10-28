Konya'da deprem mi oldu merak ediliyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya deprem oldu mu? sorusu, Konya'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Konya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Konya depremleri! 28 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Konya Kulu'da deprem mi oldu? 28 Ekim Konya'da Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Konya deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya deprem oldu mu? sorusu, Konya'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Konya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Konya depremleri! 28 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi haberimizde...

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.