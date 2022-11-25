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Konya Köpek barınağında ne oldu? Konya Köpek barınağı kapatıldı mı? Konya Köpek barınağında son durum ne?

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Konya Köpek barınağında ne oldu? Konya Köpek barınağı kapatıldı mı? Konya Köpek barınağında son durum ne?

Konya'da bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak tek tek katlettiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Paylaşılan görüntülerin ardından birçok vatandaş Konya Köpek barınağında ne oldu? Sorusunu merak ederek internet üzerinde Konya Köpek barınağı kapatıldı mı? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Konya Köpek barınağında ne oldu? Konya Köpek barınağı kapatıldı mı? Konya Köpek barınağında son durum ne?

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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İnfial yaratan görüntülerin ardından birçok kişi Konya Köpek barınağında ne oldu? Konya Köpek barınağı kapatıldı mı? Sorularını merak etti. Peki, Konya Köpek barınağında ne oldu? Konya Köpek barınağı kapatıldı mı? Konya Köpek barınağında son durum ne?

KONYA KÖPEK BARINAĞINDA NE OLDU?

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR"

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır." denildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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