366 branşa sahip olan KOMEK vatandaşların merak konusu. Ücretsiz olarak eğitim şansı sunan Konya KOMEK vatandaş tarafından araştırılıyor. Ücretsiz eğitim almak isteyen vatandaşların tercih ettiği KOMEK başvuruları başladı. Konya KOMEK başvuru nasıl yapılır? Konya KOMEK başvuru tarihleri ne zaman? 2022 Konya KOMEK başvuru ekranı!

Güz dönem derslerinin 10 Ekim tarihinde başlayacağı KOMEK için başvuru yapmak isteyen vatandaş sayısı oldukça fazla. KOMEK başvurusu yapmak isteyenler ise arama motorlarında KOMEK başvurusunun nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, Konya KOMEK başvuru nasıl yapılır? Konya KOMEK başvuru tarihleri ne zaman? 2022 Konya KOMEK!

KONYA KOMEK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

366 branşa sahip olan KOMEK yeni eğitim dönemine şu eğitimleri ekledi; Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal. 20 Eylül tarihinde başlayacak olan başvurular 3 Ekim tarihine kadar sürecek. http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden başvurular alınacak.