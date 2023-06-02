Konya kaç milletvekili çıkarıyor? Konya milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Konya AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Konya milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Konya milletvekilleri kimler? Konya seçim sonuçları nedir? Konya kaç milletvekili çıkarıyor? Konya milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Konya kaç milletvekili çıkarıyor? Konya milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Konya milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
KONYA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Konya'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Konya ilinden 15 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
KONYA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AKParti 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:
Tahir Akyürek
Orhan Erdem
Selman Özboyacı
Meryem Göka
Abdullah Ağralı
Mehmet Baykan
Ziya Altunyaldız
Latif Selvi
Mustafa Hakan Özer
CHP 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:
Barış Bektaş
Hasan Ekici
MHP 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:
Mustafa Kalaycı
Konur Alp Koçak
İYİ Parti 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:
Ünal Karaman
Yeniden Refah Partisi 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:
Ali Yüksel