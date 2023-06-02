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Konya kaç milletvekili çıkarıyor? Konya milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Konya AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Konya kaç milletvekili çıkarıyor? Konya milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Konya AK Parti ve CHP milletvekil listesi

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Konya milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Konya milletvekilleri kimler? Konya seçim sonuçları nedir? Konya kaç milletvekili çıkarıyor? Konya milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

Konya kaç milletvekili çıkarıyor? Konya milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Konya milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

KONYA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Konya'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Konya ilinden 15 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

KONYA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AKParti 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:

Tahir Akyürek

Orhan Erdem

Selman Özboyacı

Meryem Göka

Abdullah Ağralı

Mehmet Baykan

Ziya Altunyaldız

Latif Selvi

Mustafa Hakan Özer

CHP 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:

Barış Bektaş

Hasan Ekici

MHP 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:

Mustafa Kalaycı

Konur Alp Koçak

İYİ Parti 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:

Ünal Karaman

Yeniden Refah Partisi 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:

Ali Yüksel

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Konya Gündem Politika Haberler

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