3 Bin sporcunun yer alacağı ve birbirinden farklı spor dallarına yer veren İslami dayanışma oyunları, 2022 yılında Konya'da düzenlenecek! Peki Konya İslami dayanışma oyunları nedir? İslami dayanışma oyunları ne zaman?

İslam coğrafyasında yer alan sporcuların gelişimi, sporcular arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün artırılması adına düzenlenen, üye ülkelerde Müslüman olmayan vatandaşların da katılabildiği İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki 2005 yılında gerçekleştirilmiştir.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI NE ZAMAN? NEREDE?

İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi 09 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek.

Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.

Spor Dalları

Atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik (artistik, aerobik, ritmik), eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme)

Tesisler

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ( Konya Büyükşehir Arena): Açılış ve Kapanış Töreni, Futbol

Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ( Büyükşehir Arena): Açılış ve Kapanış Töreni, Futbol Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu: Futbol

Cumhuriyet Futbol Sahası: Futbol

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Kompleksi: Eskrim, Taekwondo

Kompleksi: Eskrim, Taekwondo Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu: Güreş, Judo

Teknik Üniversitesi Spor Salonu: Güreş, Judo Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu: Hentbol, Kick Boks

Karatay Spor ve Kongre Merkezi: 3x3 Basketbol, Karate, Voleybol

Konya Atletizm Pisti: Atletizm, Para-Atletizm

Atletizm Pisti: Atletizm, Para-Atletizm Olimpik Yüzme Havuzu: Yüzme, Para Yüzme

Konya Velodromu: Aerobik Cimnastik, Artistik Cimnastik, Bisiklet, Ritmik Cimnastik

Velodromu: Aerobik Cimnastik, Artistik Cimnastik, Bisiklet, Ritmik Cimnastik Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri: Atıcılık, Bocce, Geleneksel Türk Okçuluğu, Okçuluk, Para Okçuluk

TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi: Masa Tenisi, Para Masa Tenisi, Halter, Bocce

Basın Merkezi: Selçuklu Kongre Merkezi

Akreditasyon Merkezi: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyum Park Alanı, Selçuklu Kongre Merkezi Park Alanı, Olimpiyat Köyü

Olimpiyat Köyü: Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdu, Tahir Büyükkorucu Yurdu

Alternatif Antrenman Salonları: Adil Karaağaç Spor Salonu- Yaşardoğu Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Gym- Bağlarbaşı Spor Salonu, Selçuklu Belediyesi Yenikent Spor Salonu-75. Yıl Spor Salonu

İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye

İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncüsü 12-22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Milli sporcularımız 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya ile Oyunları Azerbaycan'ın ardından ikinci olarak tamamladı.

Üçüncü İslami Dayanışma Oyunları, Endonezya Cumhuriyeti'nin Sumatera adasının Palembang kentinde 22 Eylül – 1 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlendi. Atletizm, okçuluk, yüzme, badminton, basketbol, futbol, karate, taekwondo, tenis, voleybol, plaj voleybolu, halter ve wushu dallarında düzenlenen organizasyonda Türkiye 157 sporcu ile yer aldı ve 23 altın, 31 gümüş, 49 bronz madalya ile genel klasmanda beşinci oldu.

İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki ise Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, 8 - 20 Nisan 2005 tarihlerinde 54 ülkeden 4248 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 15 spor dalının yer aldığı Oyunlarda, ülkemiz karate, taekwondo, tenis, yüzme ve goalball dallarında mücadele etti. 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandığımız organizasonu Türkiye 15. sırada tamamladı.