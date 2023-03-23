Konya İftar ve Sahur vakti! 23-24 Mart (Perşembe-Cuma) Konya sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2023 Konya imsakiye takvimi!

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Konya imsakiye saatleri ne zaman? Konya iftar ve sahur saatleri! Konya'da akşam ezanı kaçta okunacak? Sabah namazı kaçta okunacak? 23-24 Mart Konya iftar ve sahur saat kaçta olacak? Konya ilçeleri iftar-sahur-imsakiye süreleri haberimizde...

Muş İftar ve Sahur vakti! 23-24 Mart (Perşembe-Cuma) Muş sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2023 Muş imsakiye takvimi!

Konya'da bugün ve yarın imsak & iftar saatleri merak ediliyor. Sizler için güncel 2023 imsakiyeyi paylaşacağız. Konya iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Konya'da iftar ne zaman açılacak? Konya sahur ne zaman yapılıyor? Konya'da sabah ezanı ne zaman okunuyor? Konya İftar ve Sahur vakti! 23-24 Mart (Perşembe - Cuma) Konya sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2023 Konya imsakiye! Konya Diyanet imsakiye saatleri ve detayları haberimizde...

KONYA 23-24 MART İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Konya'da 23 Mart Perşembe günü iftar saati 19:11 olarak açıklandı. 23 Mart Perşembe sahur vakti ise 05:22 olarak açıklandı. Ayrıca 24 Mart Cuma sahur vakti 05:20 iken, aynı gün iftar vakti ise 19:12 'dir.

1 Ramazan 1444 23 Mart 2023 Perşembe : 05:22 06:43 13:02 16:29 19:11 20:27

2 Ramazan 1444 24 Mart 2023 Cuma : 05:20 06:41 13:02 16:29 19:12 20:28

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2023 RAMAZAN TAKVİMİ

2023 yılındaki Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 3. sü Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelmektedir. Ramazan ayı 2023 yılında 20 Nisan Perşembe günü bitecektir. Yani bu yıl Ramazan'ın son günü 20 Nisan Perşembe günüdür. Ramazan bayramı 1. günü ise 21 Nisan Cuma günüdür.

Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart 2023 Perşembe

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece Ramazan ayının son günü : 20 Nisan 2023 Perşembe

20 Nisan 2023 Perşembe Ramazan bayramı 1. günü : 21 Nisan 2023 Cuma

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).