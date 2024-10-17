Konya hava durumu 17 Ekim | Bugün Konya'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Konya'da 15 günlük hava durumu!

Konya hava durumu ve bugün Konya'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 17 Ekim Konya hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

17 EKİM KONYA HAVA DURUMU

Konya şehrinde 17 Ekim 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösteriyor. 18 Ekim 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 19 Ekim 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 20 Ekim 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak. 21 Ekim 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

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