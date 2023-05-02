Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Karapınar'da hizmete giren Güneş Enerjisi Santrali'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımın toplam bedelinin 1 milyar dolar olduğunu söyledi. Peki Konya güneş enerjisi santrali ne kadar elektrik üretiyor?

Konya güneş enerjisi santrali ne kadar elektrik üretiyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Karapınar'da hizmete giren Güneş Enerjisi Santrali'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımın toplam bedelinin 1 milyar dolar olduğunu söyledi. Peki Konya güneş enerjisi santrali ne kadar elektrik üretiyor? Detaylar...

KONYA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ NE KADAR ELEKTRİK ÜRETECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karapınar'da hizmete giren Güneş Enerjisi Santrali'nin 1 milyar dolar yatırım bedelinin olduğunu söyledi. Erdoğan, "Kalyon enerji tarafından kurulan 1350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis dünyanın sayılı Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir." ifadelerini kullandı.

"YILLIK 2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda, 1 milyar dolarlık yatırımla kurduğumuz güneş enerji santralidir. Kalyon enerji tarafından kurulan 1350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis dünyanın sayılı Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir.