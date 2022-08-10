Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KGTÜ (Konya Food and Agriculture University, KFAU), Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı (BARTEK) tarafından 2013 yılında Konya'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 18 Haziran 2013 tarihli ve 28681 sayılı resmî gazetede yayınlanmıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye'nin gıda ve tarım alanındaki ilk ihtisas üniversitesidir ve eğitim dili İngilizcedir.

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) (Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) (Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İktisadi ve İdari Programlar (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

İktisadi ve İdari Programlar (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Mühendislik Programları (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Mühendislik Programları (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker A.Ş. tarafından 2010 yılında kurulan Bilimsel Araştırma, Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı (BARTEK) öncülüğünde Konya'da kurulmuştur. Vakfın ve Üniversitenin kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Recep KONUK'tur.

BARTEK Vakfı Yönetim Kurulu kararıyla; T.C. Anayasası'nın 130. Maddesine uygun olarak Konya'da Gıda ve Tarım Üniversitesi adıyla bir üniversitenin kurulması, bu proje için gerekli idari ve mali tedbirlerin alınmasını ve sürecin başlatılmasını benimsemiş ve hemen ardından yurtiçi ve yurtdışından konunun uzmanı akademisyen, bürokrat ve üst düzey yöneticilerin katıldığı yurtiçi ve yurt dışı "arama toplantıları" gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda oluşan bilgi ve birikim çerçevesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği" kapsamında Yükseköğretim Kurulu'na gerekli başvuru yapılmış, 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6492 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin kuruluşu yayınlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde 3 Fakülte ve 2 Enstitü ile 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bunlardan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Mühendislik Programları (Bilgisayar, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği) ile İç Mimarlık Bölümü; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisadi ve İdari Programlar (Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri) ile Psikoloji Bölümü; Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Genetik ve Yaşam Bilimleri Programlarında (Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) olmak üzere 11 farklı branşta lisans eğitimi verilmektedir. İç Mimarlık ve Psikoloji Bölümü eğitim dili Türkçe, diğer branşlarda eğitim dili İngilizcedir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Biyoteknoloji, Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji ile Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim dalında yüksek lisans eğitimi ile Biyoteknoloji Anabilim Dalında İngilizce Doktora, Endüstri Mühendisliği Anabilim dalında Türkçe Doktora eğitimi verilmekte, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim dalında Türkçe ve İngilizce yüksek lisans eğitimi, İşletme Anabilim dalında Türkçe Doktora eğitimi verilmektedir.

Ülkemizdeki gıda ve tarım alanında ilk ihtisas üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yeni yükseköğretim misyonuna uygun olarak İngilizce eğitim veren uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak kurgulanmış ve program bazlı olarak uyguladığı yeni eğitim modelinde öğrenciler, öğretimlerinin ilk üç döneminde ortak bir ders programı izlemekte, dördüncü yarıyılın başından itibaren herhangi bir kısıt olmaksızın uzmanlaşmak istedikleri alanı ve bölümlerini seçmektedirler.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifine üye çiftçilerin omuzunda yükselen Üniversite, aynı çiftçi kooperatif iştiraki olan Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding bünyesindeki kırkın üzerindeki tarımsal sanayii fabrikalar kompleksinin tam ortasında ve Konya şehir merkezinde yer almaktadır. Gıda ve tarım alanının kapsamına giren holding bünyesindeki işletmeler, öğrencilerimizin bilimsel alanda öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirecekleri tabii bir ortam işlevini de yerine getirmektedir.