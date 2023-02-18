Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle birçok vatandaş tarafından Konya fay hattı nereden geçiyor? Merak ediliyor. Bu noktada Konya deprem bölgesi mi? Konya'da deprem riski var mı? Soruları en çok araştırılan ve merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Konya fay hattı nereden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi? Konya'da deprem riski var mı?

Konya fay hattı nereden geçiyor? Depremde yaşanan can kayıplarına ilişkin son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 672'ye yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 108 bin 68 olarak açıklandı. Peki, Konya fay hattı nereden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi? Konya'da deprem riski var mı?

KONYA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

AFAD tarafından yayınlanan Türkiye deprem haritası aşağıdaki gibidir. Buna göre Ülkemizde risk unsuru olabilecek kadar çok fay hattı bulunmaktadır. Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır. Buna göre Konya, en az deprem riski bulunan şehirler arasında yer almaktadır. Fakat bu durum deprem riski taşımadığı anlamına gelmemektedir.

FAY HATLARI NERELEDEN GEÇİYOR?

Türkiye'de diri fay hattı geçen 24 şehir bulunmaktadır: Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Bingöl ilerinden geçmekte.