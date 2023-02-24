Konya'da hissedilen bir depremin meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Konya Ereğli kaç şiddetinde deprem oldu? Konya deprem şiddeti ne? Konya kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Konya'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Konya'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Konya Ereğli kaç şiddetinde deprem oldu? Konya deprem şiddeti ne? Konya kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KONYA EREĞLİ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, Konya Ereğliilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilmiştir.