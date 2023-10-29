Konya Ereğli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli ilçesi Organize Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.O.B. idaresindeki 06 HC 06 HC 9850 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil ters dönerek durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil